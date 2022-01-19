США передали Украине миллион доз вакцины Pfizer
Поставку осуществило ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX.
Правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) около миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19.
Об этом сообщается в фейсбуке посольства США в Украине и на сайте ЮНИСЕФ.
"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron. Эти вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины путем предоставления доступа к безопасным, качественным вакцинам против COVID-19. Вакцины – это одно из лучших средств борьбы с пандемией, и мы гордимся тем, что являемся партнерами Украины в этих исторических мероприятиях", - заявили в посольстве.
ЮНИСЕФ в свою очередь уточнило, что размер партии – 999 180 доз вакцины.
На сегодняшний день Агентство США по международному развитию (USAID) уже выделило около 10 миллионов долларов на поддержку вакцинации в Украине и передало стране почти 3,2 миллиона вакцин Moderna и Pfizer.
В целом с начала COVID-19 в Украине USAID оказал помощь в ответе на пандемию на общую сумму более 50 миллионов долларов.
Напомним, что в начале 2022 года главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Украина имеет контракты на 31,5 млн доз вакцины от COVID-19 (25 млн доз Pfizer и 6,5 млн CoronaVac) и рассчитывает получить еще 10 млн в рамках программы COVAX.
По оценкам Минздрава, этого должно хватить как для продолжения вакцинации тех людей, которые еще не получили прививки, так и для бустерной вакцинации третьей дозой.