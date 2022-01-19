Под Печерским судом Киева начал собираться митинг в поддержку Порошенко

Фото: Анна Стешенко

Под зданием Печерского районного суда Киева около 11 часов уже начали собираться люди в поддержку пятого президента, народного депутата "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Объявление ему меры пресечения по "угольному делу" по подозрению в госизмене и содействии терроризму было анонсировано на 14 часов.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Кроме участников акции, около здания суда также находятся правоохранители, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В понедельник судья Алексей Соколов после пяти часов в совещательной комнате не смог объявить меру пресечения Порошенко.

Прокуратура ходатайствовала об аресте на два месяца с альтернативой залога в 1 млрд гривен, адвокаты – об отказе от избрания какой-либо меры пресечения.

Содержание под стражей с возможностью залога в 1 млрд. осенью просили для еще одного подозреваемого в этом деле, народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Пока в деле четыре фигуранта: Порошенко, Медведчуку и бизнесмену Сергею Кузяре инкриминируют государственную измену (ст. 111) и содействие террористическим "ДНР" и "ЛНР" (ст. 268-3 УК Украины) - экс-министру энергетики Владимиру Демчишину .

Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Содействие террористам – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Демчишин находится за границей, но суд дал разрешение на его задержание. Кузяра единственный из всех был под стражей, но и его на прошлой неделе отпустили под домашний арест.

Об открытии угольного дела стало известно в октябре 2021 года. Тогда подозрения объявили Медведчуку и Кузяре, а правоохранители обнародовали аудиозаписи разговоров Медведчука с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником Путина Владиславом Сурковым. Во время этих разговоров, которые касались реализации угольных схем, нардеп утверждал, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины – Петра Порошенко, действующей тогда главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе с должностными лицами РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

По утверждению следствия, РоSSия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, при посредничестве Медведчука сговорилась с украинскими чиновниками, создавшими искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. РоSSия также заблокировала поставки угля, чтобы побудить Украину покупать его у предприятий на временно оккупированных территориях. В итоге Украина вынуждена была покупать уголь у двух предприятий в ОРДЛО, контролируемых оккупантами – ГП "Луганскуголь" и "Шахта имени Киселева".

Порошенко считает это дело политическим. Подробно об этом читайте в интервью LB.ua с Порошенко: "Может, и за решеткой, если будет происходить такой произвол… Как говорил классик: "Пусть сильнее грянет буря".

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

На время объявления подозрения Порошенко уже был за границей, при этом, по мнению ГБР, это была незапланированная поездка после того, как следователи пытались вручить ему повестку о вызове. Сам Порошенко отрицал упреки во внезапном выезде за границу.

17 января после почти месячного отсутствия в Украине политик вернулся рейсом из Варшавы.