Яценюк назвал обвинение Порошенко в госизмене "абсурдом"

Экс-премьер уверен, что скоро все встанет на свои места.

Яценюк назвал обвинение Порошенко в госизмене "абсурдом"
Арсений Яценюк
Фото: http://nfront.org.ua

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает уголовное производство против пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко "абсурдным" и с юридической, и с политической точки зрения. Об этом он сказал в интервью роSSийскому каналу "Дождь", фрагмент которого был опубликован 17 января.

По словам Яценюка, он был уверен, что Порошенко вернется в Украину.

"В целом это уголовное дело и обвинение Петра Порошенко в государственной измене – это абсурд и юридически, и политически. Поэтому думаю, что и это пройдет, и это мы переживем. [...] Еще раз повторю: политически обвинение Петра Порошенко в госизмене – идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в госизмене – абсурд. Как это дальше будет развиваться? У нас уже есть в Украине прививка против избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает. Поэтому еще раз подчеркну: все встанет на свои места,"– сказал Яценюк.

На вопрос, имеет ли к этому отношение президент Украины Владимир Зеленский, Яценюк ответил, что в эфире роSSийского канала он не будет обсуждать Зеленского, "а в эфире украинских – с большим удовольствием".

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