Кулеба: Украина и Германия совместно работают над проведением саммита лидеров "нормандского формата"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что общей целью украинских и немецких дипломатов является обеспечение эффективной работы "нормандского формата" и проведение саммита лидеров стран-участниц.

Об этом он заявил на совместном с главой МИД Германии Анналеной Бербок брифинге в Киеве .

"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша общая цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина вместе с Германией отданы дипломатическому урегулированию этого конфликта.

"Я благодарен новому правительства за очень активную позицию и попытки фактически вернуть РоSSию за стол переговоров", - добавил министр.

Напомним, сегодня Бербок посещает Киев . А завтра, 18 января, она совершит визит в Москву, чтобы выяснить, готова ли РоSSия к деэскалации и продолжения переговоров в "нормандском формате"

Анналена Бербок возглавила министерство иностранных дел Германии в начале декабря 2021 г. В этой должности она сменила Гайко Мааса, который отвечал за внешнюю политику Германии ранее.