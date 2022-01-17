Кулеба: Украина и Германия совместно работают над проведением саммита лидеров "нормандского формата"

Глава МИД поблагодарил Германию за поддержку.

Кулеба: Украина и Германия совместно работают над проведением саммита лидеров "нормандского формата"
Фото: ЕРА/UPG

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что общей целью украинских и немецких дипломатов является обеспечение эффективной работы "нормандского формата" и проведение саммита лидеров стран-участниц.

Об этом он заявил на совместном с главой МИД Германии Анналеной Бербок брифинге в Киеве.

"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша общая цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина вместе с Германией отданы дипломатическому урегулированию этого конфликта.

"Я благодарен новому правительства за очень активную позицию и попытки фактически вернуть РоSSию за стол переговоров", - добавил министр.

Напомним, сегодня Бербок посещает Киев. А завтра, 18 января, она совершит визит в Москву, чтобы выяснить, готова ли РоSSия к деэскалации и продолжения переговоров в "нормандском формате"

Анналена Бербок возглавила министерство иностранных дел Германии в начале декабря 2021 г. В этой должности она сменила Гайко Мааса, который отвечал за внешнюю политику Германии ранее.

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