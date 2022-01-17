Порошенко вернулся в Киев, в аэропорт пришли следователи ГБР
Его ожидают в Печерском райсуде в 11 часов.
Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл в Украину. Он приземлился в аэропорту "Киев", сообщила народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко в Facebook.
В аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований. Они сказали, что Порошенко не задержан, но вызывается в Печерский райсуд, сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина с места события.
Пограничники пропустили сотрудников ГБР в зону прилета, где не должны находиться посторонние. Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что у Порошенко забрали на паспортном контроле паспорт и не отдают.
"Происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Пограничники не допускают без объяснения причин, под предлогом проверки, на территорию Украины. Я думаю, что это провокация, которая подстрекает к массовым акциям", – заявил Порошенко.
Паспорт наконец отдали. Порошенко не забрал повестку – она осталась у следователя. Следователь ГБР упал во время толчеи в коридоре аэропорта.
В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском районном суде, где ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР".
В аэропорту с утра собрался митинг в поддержку политика, сообщает журналист
Также митинг в поддержку Порошенко собрался под Печерским райсудом.
Вчера СМИ со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора сообщили, что Офис президента Украины согласовал решение не задерживать Петра Порошенко в аэропорту, а дать ему самому прибыть в суд.
Напомним, Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР" и заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января.
Именно 17 января суд должен избрать ему меру пресечения. В пятницу стало известно, что Порошенко ждут в Печерском райсуде Киева в 11 часов. Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен просили и для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.
Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ, с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.
В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.
Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.
6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.
Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.
Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда же правоохранители обнародовали аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по вопросам реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником Путина Владиславом Сурковым. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудиозаписях также фигурирует имя Петра Порошенко, действующей тогда главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.