Порошенко вернулся в Киев, в аэропорт пришли следователи ГБР

Его ожидают в Печерском райсуде в 11 часов.

Фото: Соня Кошкина

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл в Украину. Он приземлился в аэропорту " Киев ", сообщила народный депутат " ЕС " Ирина Геращенко в Facebook.

В аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований. Они сказали, что Порошенко не задержан, но вызывается в Печерский райсуд, сообщает шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина с места события.

Пограничники пропустили сотрудников ГБР в зону прилета, где не должны находиться посторонние. Нардеп " ЕС " Алексей Гончаренко заявил, что у Порошенко забрали на паспортном контроле паспорт и не отдают.

"Происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию государства. Пограничники не допускают без объяснения причин, под предлогом проверки, на территорию Украины. Я думаю, что это провокация, которая подстрекает к массовым акциям", – заявил Порошенко.

Паспорт наконец отдали. Порошенко не забрал повестку – она осталась у следователя. Следователь ГБР упал во время толчеи в коридоре аэропорта.

Фото: Соня Кошкина

В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском районном суде, где ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР".

В аэропорту с утра собрался митинг в поддержку политика, сообщает журналист LB.ua . По предварительным данным, участие в акции принимают несколько тысяч человек.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Также митинг в поддержку Порошенко собрался под Печерским райсудом.

Вчера СМИ со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора сообщили, что Офис президента Украины согласовал решение не задерживать Петра Порошенко в аэропорту, а дать ему самому прибыть в суд.

Напомним, Порошенко уехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР" и заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января.

Именно 17 января суд должен избрать ему меру пресечения. В пятницу стало известно, что Порошенко ждут в Печерском райсуде Киева в 11 часов. Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен просили и для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.