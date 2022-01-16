Оккупанты ранили украинского воина возле Екатериновки

С начала воскресенья, 16 января, оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Екатериновки вооруженные формирования РоSSийской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 15 января, в зоне боевых действий на Донбассе была тишина. В течение пятницы, 14 января, роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

13 января оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня, а в течение 12 января – трижды. В результате боец ООС получил боевую травму.