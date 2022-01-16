Действия РоSSии мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к вступлению в НАТО, - Кулеба

"Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно взглянуть в зеркало".

Действия РоSSии мотивируют соседствующие с ней страны стремиться к вступлению в НАТО, - Кулеба
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что именно РоSSия своими действиями побуждает соседствующие с ней страны вступить в Североатлантический альянс.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Парадокс в том, что именно действия РоSSии мотивируют соседние с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий РоSSия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин (президент РФ Владимир Путин) – ред.) хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают исключительно сама Украина и 30 государств-членов Альянса.

"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО – это оборонный альянс, и он не тянет ни одну страну в свой состав принудительно", – отметил министр.

Напомним, Кремль требует юридических гарантий, что государства Восточной Европы никогда не смогут стать членами Альянса. При этом переговорщик от РоSSии на саммите из США Сергей Рябков прямым текстом выдвинул требование никогда не присоединять к НАТО именно Украину.

Кроме того, Кремль хочет уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

В случае отказа НАТО от "гарантий безопасности" РоSSия пригрозила перейти к "режиму контругроз". Заместитель Лаврова Сергей Рябков, участвовавший в роSSийско-американских переговорах в Женеве, заявил, что НАТО "нужно собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года".

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