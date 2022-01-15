Порошенко: Единственный парламент, который не собрался по украинскому вопросу безопасности – Верховная Рада

После вторжения РоSSии в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует скоординированных действий.

Порошенко: Единственный парламент, который не собрался по украинскому вопросу безопасности – Верховная Рада
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко считает, что после вторжения РоSSии в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками.

Об этом Порошенко заявил в видеообращении из Брюсселя. «Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния РоSSии. Украина сейчас нуждается в решительных и совместных действиях. И потому удивляет, когда по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру», – отметил Порошенко.

Он добавил, что единственный парламент, который не собирается по украинскому вопросу безопасности, – это Верховная Рада Украины. «Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и советы. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не уходят в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он президент. И в его немощных руках есть булава. А как говорится – к булаве нужно еще и голову», – напомнил Петр Порошенко. «Безусловно, что мы, как ответственная государственная партия, будем работать на объединение государства. Будем поддерживать все инициативы, которые будут направлены на то, чтобы усилить оборонный потенциал нашего государства и европейское движение нашей страны, как мы это делали», – резюмировал Петр Порошенко.

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