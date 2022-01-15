Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

Он возглавлял Службу безопасности Украины с апреля 1998 по февраль 2001 года. За время службы проявил себя как близкий к президенту Леониду Кучме человек.

Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач
Леонид Деркач
Фото: censor.net.ua

В пятницу, 14 января, умер бывший глава Службы безопасности Украины Леонид Деркач. Ему было 82 года.

Об этом сообщил его сын, народный депутат Андрей Деркач в своем Telegram.

"Из земной жизни ушел мой отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть мира, который всегда был рядом", - написал Андрей Деркач.

Прощание с генералом армии в отставке Леонидом Деркачем состоится 16 января в 12 часов дня в Киево-Печерской Лавре.

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 года в Днепропетровске. В 1970 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского университета (по специальности "инженер-механик"). В 1973-м - высшие курсы КГБ СССР.

С апреля 1998 года по февраль 2001 года – глава Службы безопасности Украины. Проявил себя как близкий к президенту Леониду Кучме человек, в украинской прессе того времени были многочисленные статьи о причастности Деркача к коррупционным скандалам, а также к "кассетному скандалу".

Народный депутат Украины 4 созыва с апреля 2002 года по 2006 год в избирательном округе №36 Днепропетровской области. В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.

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