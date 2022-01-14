Зеленский продлил безвизовый режим для Великобритании
Зеленский подписал указ о безвизе для граждан Великобритании в январе 2020 года. Срок действия документа истек в конце этого месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который продолжает безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан Великобритании.
Указ №12/2022 обнародован на сайте главы государства.
"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его оглашения.
Президент Владимир Зеленский в январе 2020 года подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании. Он начал действие с 31 января 2020 года, когда Британия покинула Евросоюз. Срок его действия истекает 30 января 2021 года.
Безвизовый режим въезда и транзитного проезда действует при условии, что срок пребывания гражданина Великобритании на территории Украины не превышает 90 дней в течение полугода.