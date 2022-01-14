ЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину в накоплении "необычно большого количества" войск у линии столкновения

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Украину в накоплении "необычно большого количества" войск у линии столкновения. Он настаивает, что в Киеве рассматривают план "Б" с наступательной военной операцией на Донбассе, хотя украинские власти неоднократно отрицали это.

"На линии столкновения все больше и больше концентрируется войск, в том числе, как я понимаю, наиболее боеспособные части – так называемые добровольческие батальоны. Украина перемещает своей территорией войска, причем собрала у линии столкновения необычно большое количество, но Запад это не волнует. А волнует то, что РоSSия действует на своей территории", – заявил Лавров на пресс-конференции в пятницу.

По его мнению, Украина представляет угрозу жителям оккупированных Россией территорий. В качестве аргумента он привел слова президента Владимира Зеленского, который в августе 2021 предложил жителям оккупированного Донбасса, которые любят РоSSию, ехать в РоSSию (в этом же интервью он подчеркивал, что "никто никого выгонять не будет" из Украины).

"Это прямая угроза. А что, если он всерьез решит накопившие там силы использовать, чтобы россиян оттуда выгнать. Обсуждается же в Киеве план Б. Даже с хорватами господин [Дмитрий] Кулеба советовался об их опыте операции "Штурм", когда 200 тысяч сербов оказались за пределами своей родины и стали беженцами", – сказал Лавров.

Напомним, что Украина неоднократно заявляла о желании закончить войну на Донбассе политико-дипломатическим путем.

Президент Владимир Зеленский давно хочет встретиться с Владимиром Путиным и заявлял о готовности к переговорам в любом формате, в том числе – двустороннем. Выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием в декабре прошлого года, Зеленский заявил, что войну на востоке не удастся остановить без прямых переговоров Украины и РоSSии.

В январе Зеленский встретился с внешнеполитическими советниками канцлера Германии и президента Франции. Он заявил, что рассчитывает на проведение первого за два года саммита "нормандской четверки" и принятие на нем необходимых решений для прекращения войны на Донбассе. Зеленский также заявил о готовности договариваться с Путиным в рамках "нормандского формата".