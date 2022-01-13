Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты взносов

Всего с выплатами отстают 11 стран.

Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты взносов
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа Новая Гвинея и Вануату – потеряли право голоса в Организации объединенных наций из-за неуплаченных взносов.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Deutsche Welle.

Всего с выплатами отстают 11 стран.

Согласно уставу ООН, если задолженность страны равна или превышает сумму, которую следовало уплатить за предыдущие два полных года, она теряет право голоса.

Если непогашенная задолженность возникла "из-за условий, не зависящих от страны-члена ООН", то ей может быть разрешено голосовать. В 2022 году это касалось Коморских островов, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Минимальный платеж Венесуэлы за восстановление своего права голоса – около 40 миллионов долларов (35 миллионов евро), Иран должен заплатить чуть больше 18 миллионов долларов (15,8 миллиона евро), а Судан – почти 300 тысяч долларов (262 тысячи евро).

Каждая из пяти других стран должна произвести минимальный платеж менее 75 тыс. долларов США (65 550 евро), чтобы вернуть свой голос.

Напомним, еще в 2019 году, представляя проект бюджета ООН на 2020 год, Гутерриш заявлял, что организация переживает серьезный финансовый кризис. Тогда бюджет приняли в размере 2,94 млрд долларов, и он впервые охватывал только один год – раньше бюджет ООН составляли на два года.

Бюджет ООН состоит из взносов стран-членов, но не все платят их в срок.

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