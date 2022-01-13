Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты взносов

Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа Новая Гвинея и Вануату – потеряли право голоса в Организации объединенных наций из-за неуплаченных взносов.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Deutsche Welle.

Всего с выплатами отстают 11 стран.

Согласно уставу ООН , если задолженность страны равна или превышает сумму, которую следовало уплатить за предыдущие два полных года, она теряет право голоса.

Если непогашенная задолженность возникла "из-за условий, не зависящих от страны-члена ООН ", то ей может быть разрешено голосовать. В 2022 году это касалось Коморских островов, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Минимальный платеж Венесуэлы за восстановление своего права голоса – около 40 миллионов долларов (35 миллионов евро), Иран должен заплатить чуть больше 18 миллионов долларов (15,8 миллиона евро), а Судан – почти 300 тысяч долларов (262 тысячи евро).

Каждая из пяти других стран должна произвести минимальный платеж менее 75 тыс. долларов США (65 550 евро), чтобы вернуть свой голос.

Напомним, еще в 2019 году, представляя проект бюджета ООН на 2020 год, Гутерриш заявлял, что организация переживает серьезный финансовый кризис. Тогда бюджет приняли в размере 2,94 млрд долларов, и он впервые охватывал только один год – раньше бюджет ООН составляли на два года.