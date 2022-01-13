Данилов о последних решениях СНБО: "Может определенные вещи есть на грани, но мы находимся в состоянии войны"

Одним из решений "на грани" он считает санкции против контрабандистов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признает, что некоторые решения этого органа могли быть "на грани", но считает их допустимыми ввиду войны в государстве.

Об этом он сообщил в интервью УП.

"Мы сегодня строим демократическую страну, находясь в состоянии войны. В целом развитие демократии – это сложная вещь. Произошло, например, закрытие пропагандистских каналов, потому что это не были каналы, которые занимались какими-то вещами государственного уровня, это были сугубо пропагандистские каналы. Эти проекты финансирует РоSSийская Федерация за счет присутствия здесь непосредственно их агентуры. Должны ли мы на это реагировать или мы должны ждать?" – высказался он.

Данилов добавил, что Совет национальной безопасности и обороны без представления документов соответствующими органами не может самостоятельно выбирать, какие решения ему рассматривать.

Решением "на грани" секретарь СНБО считает наложение санкций на контрабандистов.

"Мы должны дать толчок, чтобы этим вопросом не только мы занимались и не только на кухнях говорили. Владимир Александрович, как глава СНБО, впервые поднял этот вопрос на такой публичный уровень", - заявил он.

Еще одной опасной ситуацией секретарь СНБО считает "олигархически-клановую модель построения государства", базирующуюся на монополиях, и которой способствует коррупция.

Четвертым фактором Данилов назвал украинские суды – он считает, что в Украине нет системы анализа судопроизводства.

Напомним, в апреле 2021 года вступило в силу решение СНБО о санкциях против лиц, которых власти считают контрабандистами.

Полгода спустя после введения санкций секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли прекратить незаконное перемещение товаров через границу.

Он также сказал, что в санкционные списки контрабандистов и "воров в законе" ошибочно внесли 108 человек.

Наложение санкций на граждан Украины является дискуссионным вопросом, ведь такие ограничительные меры предусмотрены для применения в отношении иностранцев, которые находятся вне украинской юрисдикции.