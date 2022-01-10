В Казахстане скончался третий высокопоставленный силовик

Причиной смерти полковника Таната Назанова назвали инфаркт.

В Казахстане скончался третий высокопоставленный силовик
Фото: tengrinews.kz

В бывшей столице Казахстана Алматы скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района полковник Танат Назанов. Об этом сообщает информагентство Kazinform.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили факт смерти Таната Назанова. Там сообщили, что сегодня, 10 января, до приезда скорой помощи, полковник скончался на рабочем месте. Смерть констатировали в 11 часов. Ее причиной назвали инфаркт.

Как утверждает агентство, за время массовых протестов в Казахстане погибли 16 сотрудников полиции, более 1 300 силовиков получили ранения.

Это уже третья смерть среди казахских чиновников-силовиков.

Ранее стало известно о гибели начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова. Он якобы совершил самоубийство. Кроме того, утром 10 января стражи порядка обнаружили мертвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Азамата Ибраева. Тело мужчины было найдено во дворе его дома. Точные причины гибели силовика не сообщаются.

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