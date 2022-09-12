СБУ в Одесі затримала колишнього силовика: називав ворогові цілі для диверсій

В Одесі СБУ затримала агента російських спецслужб, який професійно володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ , інформує Апостроф .

Він збирав розвіддані, у тому числі щодо керівництва Служби безпеки. Також зрадник цікавився закритою інформацією про установчі дані посадових осіб та ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Всю зібрану інформацію агент передавав у Москву своєму "зв'язному" – кадровому співробітнику МВС Росії Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ.

Ця інформація потрібна окупантам для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій та спеціальних інформаційних операцій з їхньої дискредитації та спроб вербування.

Як розповіли в СБУ , зрадник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. Російські спецслужби звернули на нього увагу через його прокремлівські погляди, які чоловік відкрито висловлював серед колишніх колег-правоохоронців.

За даними контррозвідки СБУ , представники РФ завербували його у червні 2022 року. З того часу він збирав розвідувальну інформацію про Сили безпеки та оборони, відомості про суспільно-політичну ситуацію на півдні України. Даних агент передавав через відпрацьований канал електронного зв'язку. Він також намагався втягнути у свою діяльність кількох колишніх співробітників МВС Одеської області.

За місцем проживання зрадника пройшли обшуки, в ході яких у нього виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з представниками РФ . Йому повідомили про підозру у державній зраді, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Продовжуються слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших винних осіб.