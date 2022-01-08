В Казахстане с начала протестов задержали 4 404 человека

Среди них есть иностранцы.

Нур-Султан, 8 января
Фото: ЕРА/UPG
Нур-Султан, 8 января

С начала протестов в Казахстане задержали 4 404 человека.

Об этом телеканал Хабар24 сообщил в Телеграме со ссылкой на МВД страны.

Алматы, 5 января
Фото: ЕРА/UPG
Алматы, 5 января

В одном из сел Алматинской области были задержаны более ста человек. Среди задержанных есть иностранцы, но из каких стран – неизвестно.

Алматы, 5 января
Фото: ЕРА/UPG
Алматы, 5 января

Кроме того, на одном из СТО в микрорайоне Калкаман города Алматы полицейские изъяли патроны, боеприпасы и украденые вещи: велосипеды, телевизоры, мобильные телефоны, пишет Радио Азаттик.

В населенном пункте Жамбылской области обнаружен тайник оружия: несколько автоматов и пистолетов.

Утром, 8 января, в центре Алматы продолжаются выстрелы, хотя уже не такие интенсивные, как вчера. На площади Республики дежурят военные и спецтехника.

Нур-Султан, 8 января
Фото: ЕРА/UPG
Нур-Султан, 8 января
Нур-Султан, 8 января
Фото: ЕРА/UPG
Нур-Султан, 8 января

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей.

Также по всему Казахстану было введено чрезвычайное положение. На фоне противостояния людей и силовиков президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и организация решила отправить в страну свои войска.

7 января Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что на Алматы напали 20 тысяч бандитов и отдал приказ военным без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

По состоянию на 7 января было известно, что во время зачистки в Алматы убили 26 "преступников", а еще 18 вооруженных ранили.

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