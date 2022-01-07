Адвокат Порошенко отрицает информацию о том, что ГБР не арестовывало активы "Прямого" и "5 канала"

Заявление ГБР о том, что Печерский суд якобы не налагал арест на активы "Прямого" и "5 канала" является "откровенной ложью".

Об этом адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань написал в соцсети Facebook.

Он обнародовал скриншоты документов, доказывающих, что среди арестованного имущества и активов есть активы ООО "Свободные медиа", владеющего двумя оппозиционными телеканалами.

“ГБР сами Рождество не празднуют (что понятно, они другому молятся) и другим не дают. На Святой Вечер вместе с прокурорами Белкиным, Потапенко и Сафаряном и Ее честью следственной судьей Печерского районного суда г. Киева Бортницкой напакостили, а теперь оправдываются. Не арестовывали, лгут, активов "Прямого" и "5 канала".

“Но вот же скриншот Постановления об аресте, а ниже скриншот прокурорского ходатайства, которое Ее честь Бортницкая в свое решение вместе с ошибками и “очепятками” переписала. А там черным по белому: ДП "ТРК "НБМ - ЗАПОРОЖЬЕ" и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ". Компании, имеющие прямое отношение к трансляции программ оппозиционных телеканалов», – отметил адвокат.

Фото: facebook.com/igor.golovan

Он напомнил, что доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет: «Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО «СВОБОДНЫЕ МЕДИА», учредителями которого является десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть, прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, которые уже не принадлежат Петру Порошенко”.

“Можно, конечно, подумать, что прокуроры и Ее честь судья Бортницкая просто не умеют работать с реестром юридических лиц, а потому не знают, что конечный бенефициарный собственник может меняться с определенным опозданием с даты смены собственника. Это бы объяснило, почему Белкин, Потапенко и Сафарян работают в Офисе Генпрокурора. Из любой юридической фирмы их бы сразу выгнали”, – сказал Головань.

Он добавил, что вместо кода ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ" указали код другого актива ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" - ООО "ТРК "ЭКСПРЕСС-ИНФОРМ".

Однако мы не думаем, что это от глупости и типичного для генпрокурорского офиса и ГБР непрофессионализма. Мы убеждены, что Белкин, Потапенко, Сафарян и Ее честь Бортницкая действовали умышленно, поскольку главный, по нашему убеждению, заказчик Зеленский заинтересован именно в уничтожении оппозиционных телеканалов. Как бы то ни было, незаконно наложен арест на медиаактивы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА", - отмечает Игорь Головань.

"И я убежден, что владельцы ООО "СВОБОДНЫЕ МЕДИА" не только апелляцию подадут, но и потребуют расследования действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", резюмировал он.

Фото: facebook.com/igor.golovan

Фото: facebook.com/igor.golovan

Фото: facebook.com/igor.golovan

Напомним, Печерский районный суд Киева на заседании 6 января арестовал имущество Порошенко.

Об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" сообщили в политической партии "Европейская солидарность".

7 января пресс-служба ГБР обнародовала информацию о том, что арест активов телеканалов не соответствует действительности.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности, среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов передавали наличными.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.