Из Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковь

В ближайшее время обещают ввести временный мораторий на повышение коммунальных тарифов.

Из Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковь
Фото: dostavka-kartofelya.by

Казахстан ввел запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови. В пресс-службе правительства уверяют, что запрет временный.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"С целью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в частности, говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота – на шесть месяцев, картофеля и моркови – на три месяца", – говорится в информации правительства.

Кроме этого, в ближайшее время будет введен временный – на 180 дней – мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.

Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Сегодня в качестве "миротворцев" от Организации договора о коллективной безопасности РоSSия отправила в Казахстан десантников.

Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час.

В Казахстане приостановили работу всех банков. С перебоями работает интернет и мобильная связь.

Президент Казахстана также поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестовМинздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестов
Президент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощьюПрезидент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасностиПрезидент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасности
Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестовПравительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов
Крымскотатарский телеканал АТR прекращает спутниковое вещаниеКрымскотатарский телеканал АТR прекращает спутниковое вещание
Оккупанты провели обыск у крымскотатарского активиста из Старого КрымаОккупанты провели обыск у крымскотатарского активиста из Старого Крыма
Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список ЮНЕСКОКрымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список ЮНЕСКО
РоSSиянка, которой запретили въезд в Украину на три года, повторила попытку с новым паспортомРоSSиянка, которой запретили въезд в Украину на три года, повторила попытку с новым паспортом
Шмыгаль: уголь из Казахстана будут доставлять по морюШмыгаль: уголь из Казахстана будут доставлять по морю
РоSSия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана в Украину, – ГерусРоSSия заблокировала транзит энергетического угля из Казахстана в Украину, – Герус
Последние новости
Подгружаем последние новости