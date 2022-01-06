Из Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковь
В ближайшее время обещают ввести временный мораторий на повышение коммунальных тарифов.
Казахстан ввел запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови. В пресс-службе правительства уверяют, что запрет временный.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"С целью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в частности, говядину, баранину, картофель и морковь, установлен запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота – на шесть месяцев, картофеля и моркови – на три месяца", – говорится в информации правительства.
Кроме этого, в ближайшее время будет введен временный – на 180 дней – мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.
Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Сегодня в качестве "миротворцев" от Организации договора о коллективной безопасности РоSSия отправила в Казахстан десантников.
Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час.
В Казахстане приостановили работу всех банков. С перебоями работает интернет и мобильная связь.
Президент Казахстана также поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.