Адвокат сообщил о намерении ГБР арестовать имущество Порошенко

Адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский суд планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества Порошенко.

Он подчеркнул, что о заседании суда стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов. Головань подчеркнул, что в соответствии с УПК такие ходатайства рассматриваются с участием народного депутата, который должен быть уведомлен о судебном заседании заранее в установленном порядке.

Кроме того, как отмечает Головань, ГБР не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе столицы.

«Вчера после 16:00 один из адвокатов нашего объединения Иван Черный получил смс о том, что сегодня в 9:30 здесь будет рассматриваться ходатайство прокурора по фамилии Белкин по поводу, как там написано, ареста имущества Петра Порошенко», – сказал Головань.

Он напомнил, что Петр Порошенко должен вернуться в Украину 17 января.

«Сейчас мы проверим, действительно ли поступили какие-либо ходатайства и что там действительно будет рассматриваться. Мы же знаем, что это Офис президента и лично президент Зеленский преследует Порошенко, а ГБР, Офис Генпрокурора это лишь инструмент. И вот почему они снова идут в Печерский суд Мы сейчас принесли сюда документы за подписью того же прокурора отдела по той же фамилии Белкин, где он пишет черным по-белому, что Главное следственное управление ГБР находится на улице Петлюры, 15 в Шевченковском районе, все они работают в Шевченковском районе. Почему они обращаются в Печерский суд, что противоправно абсолютно и незаконно, сейчас мы попытаемся задать эти вопросы», – подчеркнул Головань.