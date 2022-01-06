Адвокат сообщил о намерении ГБР арестовать имущество Порошенко
Решение, по словам правозащитника, должен рассмотреть Печерский суд.
Адвокат пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Печерский суд планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества Порошенко.
Он подчеркнул, что о заседании суда стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов. Головань подчеркнул, что в соответствии с УПК такие ходатайства рассматриваются с участием народного депутата, который должен быть уведомлен о судебном заседании заранее в установленном порядке.
Кроме того, как отмечает Головань, ГБР не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе столицы.
«Вчера после 16:00 один из адвокатов нашего объединения Иван Черный получил смс о том, что сегодня в 9:30 здесь будет рассматриваться ходатайство прокурора по фамилии Белкин по поводу, как там написано, ареста имущества Петра Порошенко», – сказал Головань.
Он напомнил, что Петр Порошенко должен вернуться в Украину 17 января.
«Сейчас мы проверим, действительно ли поступили какие-либо ходатайства и что там действительно будет рассматриваться. Мы же знаем, что это Офис президента и лично президент Зеленский преследует Порошенко, а ГБР, Офис Генпрокурора это лишь инструмент. И вот почему они снова идут в Печерский суд Мы сейчас принесли сюда документы за подписью того же прокурора отдела по той же фамилии Белкин, где он пишет черным по-белому, что Главное следственное управление ГБР находится на улице Петлюры, 15 в Шевченковском районе, все они работают в Шевченковском районе. Почему они обращаются в Печерский суд, что противоправно абсолютно и незаконно, сейчас мы попытаемся задать эти вопросы», – подчеркнул Головань.