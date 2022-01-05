Боррель и Кулеба отправились на линию столкновения

Это первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс с момента, когда РоSSия начала войну.

Боррель и Кулеба отправились на линию столкновения
Фото: #twitter#.com/MattiMaasikas

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправились на линию столкновения в Станице Луганской.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба покидают VIP-терминал сталинской архитектуры в аэропорту Харькова (хотя я сомневаюсь, что этот термин использовался, когда он был построен) и отправляются на линию столкновения в Станице Луганской", – написал он в Twitter.

Фото: #twitter#.com/MattiMaasikas

Кулеба отметил, что это первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс с момента, когда РоSSия начала войну.

"Этот визит - знак единства Украины и ЕС на фоне угроз РоSSии и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе", - написал он в своем Twitter.

Фото: #twitter#.com/MattiMaasikas

Фото: #twitter#.com/MattiMaasikas

Напомним, Боррель прилетел в Украину с визитом поздно вечером 4 января. Эта поездка стала первой для него в 2022 году.

Сообщалось, что Боррель вместе с Кулебой сначала посетит восток и линию столкновения. Затем он поедет в Киев, где встретится с украинскими властями.

На фоне стягивания своих войск и техники к границам Украины президент РоSSии Владимир Путин выдвинул блоку НАТО условие - не принимать новых членов из стран Восточной Европы. Фактически это - ультиматум не брать в НАТО Украину, но сам Путин ультимативность отрицает. Представитель президента РФ назвал распространение НАТО на страны бывшего СССР "вопросом жизни и смерти" для РоSSии.

15 декабря МИД РоSSии передал в Вашингтон проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения Альянса и вступления в него Украины. При этом Путин отказался давать гарантии ненападения РоSSии на Украину.

США выразили готовность к диалогу с РФ, но исключили возможность того, что РоSSия может решать, кого принимать или не принимать в НАТО.

Боррель подчеркнул, что любые дискуссии по европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии. Поэтому Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по поводу деэскалации напряженности на роSSийско-украинской границе.

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