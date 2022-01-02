Умер украинский военный, которого снайпер оккупантов ранил 27 декабря

О дате прощания сообщат.

Умер украинский военный, которого снайпер оккупантов ранил 27 декабря

1 января в Харькове умер 20-летний коростенец Игорь Тычина, которого в зоне проведения боевых действий на Донбассе ранил роSSийский снайпер.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на заместителя Коростенского городского головы Наталью Чижевскую.

Парень воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

“27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала Чижевская.

Игорь Тычина родился в 2001 году. “Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом», – добавила чиновник.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня.

О дне и времени будет сообщено официально.

Фото: oda.zht.gov.ua

Напомним, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Инициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал УкраиныИнициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал Украины
Раде предлагают сделать военный учет для женщин добровольнымРаде предлагают сделать военный учет для женщин добровольным
Две последние области с 30 декабря покинут "красную" зонуДве последние области с 30 декабря покинут "красную" зону
Оккупанты 9 раз нарушили тишину, ранен еще один украинский воинОккупанты 9 раз нарушили тишину, ранен еще один украинский воин
Оккупанты ранили украинского воина возле Нью-Йорка на ДонбассеОккупанты ранили украинского воина возле Нью-Йорка на Донбассе
На Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского воинаНа Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского воина
Ряд процедур взятия на военный учет хотят проводить онлайн, – ЗалужныйРяд процедур взятия на военный учет хотят проводить онлайн, – Залужный
Умер всемирно известный борец против апартеида Десмонд ТутуУмер всемирно известный борец против апартеида Десмонд Туту
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
СНБО проведет заседание 29 декабряСНБО проведет заседание 29 декабря
Последние новости
Подгружаем последние новости