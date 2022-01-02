Умер украинский военный, которого снайпер оккупантов ранил 27 декабря
О дате прощания сообщат.
1 января в Харькове умер 20-летний коростенец Игорь Тычина, которого в зоне проведения боевых действий на Донбассе ранил роSSийский снайпер.
Об этом пишет Общественное со ссылкой на заместителя Коростенского городского головы Наталью Чижевскую.
Парень воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.
“27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала Чижевская.
Игорь Тычина родился в 2001 году. “Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом», – добавила чиновник.
Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня.
О дне и времени будет сообщено официально.
Напомним, в сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.