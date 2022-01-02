Умер украинский военный, которого снайпер оккупантов ранил 27 декабря

О дате прощания сообщат.

1 января в Харькове умер 20-летний коростенец Игорь Тычина, которого в зоне проведения боевых действий на Донбассе ранил роSSийский снайпер.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на заместителя Коростенского городского головы Наталью Чижевскую.

Парень воевал на востоке Украины в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

“27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", – рассказала Чижевская.

Игорь Тычина родился в 2001 году. “Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом», – добавила чиновник.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня.

О дне и времени будет сообщено официально.

Фото: oda.zht.gov.ua

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