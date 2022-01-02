Количество больных коронавирусом будет расти со второй половины января, – Кузин

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет расти со второй половины января.

Об этом главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в эфире "Украинского радио".

"Со второй половины января мы будем ожидать ухудшения эпидемической ситуации, и такое ухудшение достигнет своего пика в середине февраля", – сказал Кузин.

Он отметил, что это будет вызвано новым штаммом ковида "Омикрон".

Сейчас 99% вируса коронавируса, циркулирующего во всех областях Украины – это "дельта".

Что касается "омикрона", то, по словам Кузина, по состоянию на 30 декабря, в Украине было выявлено лишь шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма. Им заболели в Киеве , Львове и Днепре из-за рабочих и туристических поездок за границу – в Германию, Польшу и ОАЭ .

Также заболели лица, находившиеся в домашнем контакте с пациентами, у которых подтвердили "омикрон".

Напомним, за субботу, 1 января, в Украине были зафиксированы 1 863 новых подтвержденных случаев коронавируса, летальных случаев – 98. Также за минувшие сутки выздоровели 2 259 человек, госпитализаций не было.