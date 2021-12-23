Арахамия летал в Николаев чартером, который мог оплатить бизнесмен Калюжный - "Украинская правда"

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев, который мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.

Об этом сообщает "Украинская правда" с ссылкой на свои источники.

Издание опубликовало видео, на котором Арахамия приземляется в аэропорту " Киев " 23 декабря. Чартер, которым глава провластной фракции воспользовался, по информации "УП", оплатил аграрный Калюжный.

Журналисты обратились в Арахамию с просьбой прокомментировать обстоятельства его полета в Николаев, в частности, кто оплачивал его перелет. На момент публикации нардеп не ответил.

22 декабря с участием Арахамии состоялся форум Николаевской областной организации партии "Слуга Народа".

Компания Калюжного является самой крупной по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины с долей рынка 35%.

Напомним, что в 2021 году Арахамию несколько раз разоблачали на том, что он пользовался чартерным самолетом, принадлежащим структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа. Так дважды за период карантина и закрытых границ Арахамия летал в Вену на частном самолете бизнесмена.

Стоимость каждого вояжа в Вену – 24 тысячи евро. Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, потому этой информации не будет в декларации.