Арахамия летал в Николаев чартером, который мог оплатить бизнесмен Калюжный - "Украинская правда"

22 декабря с участием Арахамии состоялся форум Николаевской областной организации партии "Слуга Народа".

Арахамия летал в Николаев чартером, который мог оплатить бизнесмен Калюжный - "Украинская правда"
Фото: Скріншот відео

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев, который мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.

Об этом сообщает "Украинская правда" с ссылкой на свои источники.

Издание опубликовало видео, на котором Арахамия приземляется в аэропорту "Киев" 23 декабря. Чартер, которым глава провластной фракции воспользовался, по информации "УП", оплатил аграрный Калюжный.

Журналисты обратились в Арахамию с просьбой прокомментировать обстоятельства его полета в Николаев, в частности, кто оплачивал его перелет. На момент публикации нардеп не ответил.

22 декабря с участием Арахамии состоялся форум Николаевской областной организации партии "Слуга Народа".

Компания Калюжного является самой крупной по реализации сельскохозяйственной техники на рынке Украины с долей рынка 35%.

Напомним, что в 2021 году Арахамию несколько раз разоблачали на том, что он пользовался чартерным самолетом, принадлежащим структурам подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа. Так дважды за период карантина и закрытых границ Арахамия летал в Вену на частном самолете бизнесмена.

Стоимость каждого вояжа в Вену – 24 тысячи евро. Оплачивала перелеты, по словам Арахамии, его жена, потому этой информации не будет в декларации.

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