В Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учет

До конца 2022 года штрафовать за отсутствие учета не будут.

Представительницы определенного Министерством обороны расширенного перечня профессий в течение 2022 года должны будут написать заявление в местный военкомат и принести перечень документов для регистрации на учет.

Этими документами являются паспорт (копия и оригинал), ID-код, при наличии – свидетельство о браке и наличии детей, окончание обучения и справки по работе. Об этом на брифинге сообщил начальник Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко.

Военкомат изучит документы, затем комиссия примет решение, ставить ли женщину на учет, и, если да, – направит ее на медкомиссию по месту регистрации. Брать на учет будут не всех, ведь есть ограничения по возрасту (максимум – 60 лет) и состоянию здоровья.

Он отметил, что алгоритм ничем не отличается от алгоритма взятия на военный учет мужчины.

"Что касается предприятий, учреждений и организаций, то не зависимо от формы собственности все они ведут первичный учет военнообязанных. Перечень специальностей включает около 35 категорий. Что касается ФЛП, то они такой учет не ведут и ответственности за ведение такого учета не несут, то есть возлагаются на тех лиц, которые работают по договорам", – отметил Куценко.

Он подчеркнул, что военный учет и военная служба – это разные вещи.

Начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач добавил, что сегодня никто никого не призывает на военную службу без согласия.

"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия или руководитель организации, где работают женщины, которые должны стать на военный учет, а также сами женщины до сих пор не будут привлекаться ни к какой ответственности. Цель этой работы – приведение военного учета человеческих ресурсов к требованиям действующего законодательства, в результате которого мы будем иметь четкое представление об имеющихся дефицитных военных специальностях, которые в случае необходимости могут быть использованы в случае введения военного положения и особой мобилизации», – пояснил он.

Горбач отметил, что уже прошло шесть волн мобилизации, за которые призвали 200 000 человек. Ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет в качестве военнообязанных. В документе говорится о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий (журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие), медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров и других.

Порядок действий по взятию женщин на военный учет должен быть разработан до конца следующей недели. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайтах военкоматов или Министерства обороны.