У бывшего главаря "ДНР" Бородая нашли квартиру в Дубае за полмиллиона долларов

Бородай приобрел жилье в Дубае в 2015-м – в следующем году после того, как покинул руководящий пост на оккупированной территории.

Бывший главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае стоимостью более полумиллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном в Ютуб-канале роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

По данным журналистов, Александру Бородаю принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы. Бородай приобрел жилье в Дубае в 2015-м – в следующем году после того, как покинул руководящий пост на оккупированной территории.

По информации соратников Навального, стоимость апартаментов Бородая составляет 509 тысяч долларов (37,5 миллионов рублей).

При этом Бородай, как кандидат в депутаты Госдумы РоSSии, должен был декларировать свое имущество. Но этой квартиры нет в его декларации.

Напомним, что в начале боевых действий на Донбассе Бородай был "премьер-министром ДНР", но в августе 2014 ушел в отставку и уехал из Украины в РоSSию. Сейчас он возглавляет "Союз добровольцев Донбасса".