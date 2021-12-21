Арахамия: Украина рассчитывает до апреля выйти на новый формат переговоров с РоSSией

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что власти до конца первого квартала 2022 года хотят выйти на новый формат мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом он сказал во вторник, 21 декабря, на итоговой пресс-конференции.

По его словам, работа "нормандской четверки" зашла в тупик, и на этом фоне возникла угроза полномасштабной эскалации боевых действий со стороны РоSSии. Поэтому сейчас ведется работа по двум возможным сценариям: прямые переговоры с Россией и привлечение США к переговорам.

"Сейчас наша стратегия – это, первое, деэскалация, а второе – это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат – это прямые переговоры с Путиным и второй формат – добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат. Это в активной фазе обсуждения. Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат, но у нас внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года», – сказал он.

Напомним, что последняя встреча лидеров стран Нормандского формата состоялась в декабре 2019 года. В сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель новый саммит лидеров стран "нормандской четверки", но реализовать эти планы не удалось.

11 октября канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии Нормандской четверки и организовать встречу министров иностранных дел. Однако она еще не состоялась, и в Германии уже сменился канцлер.

МИД Украины неоднократно заявлял, что роSSийский министр Сергей Лавров отказывается от встречи в формате "четверки".

Участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия.