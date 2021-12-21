В ВОЗ надеются на окончание пандемии коронавируса в 2022 году

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, тогда мы сможем положить конец пандемии".

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Помочь в этом должны разработка вакцин второго и третьего поколения, а также дальнейшее развитие инноваций в лечении болезни.

Об этом сказал на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, тогда мы сможем положить конец пандемии", – сказал эксперт.

Напомним, что по состоянию на 18 декабря штамм коронавируса омикрон зарегистрирован в 89 странах, а количество случаев заболевания удваивается через полтора-три дня на территориях с контактным заражением.