В 2022 году Рада может принять законопроект о дистанционном голосовании депутатов, - Стефанчук

"Прежде всего это связано с тем, что в случае опасности нужно обеспечить деятельность парламента".

В 2022 году Верховная Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования для парламентариев.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил спикер Рады Руслан Стефанчук, которого цитирует пресс-служба парламента.

"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по введению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, который будет внесен после Нового года", – отметил Стефанчук.

Спикер напомнил, что два года назад он уже выдвигал идею о введении онлайн-голосования. По его мнению, этот вопрос актуален, поскольку есть ряд вызовов, которые "спрогнозировать невозможно".

"Сегодня у всех парламентов Европы есть смешанная система голосования. И прежде всего это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии РоSSийской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, в апреле экс-спикер парламента Дмитрий Разумков объяснял, что Рада не будет переходить на дистанционный режим работы из-за карантина. Все голосования должны проходить в зале заседаний, потому что "люди этого не поймут".

"Законы должны приниматься в зале - чтобы потом ни у кого не возникало вопросов: "ой, я проголосовал" или "я не проголосовал" или "у меня не было интернета".... А я уверен, что именно так и будет. Во-вторых, вы понимаете, все государство работает, и сегодня люди не знают, как доехать до работы. В Киеве мы это видели. И когда народные депутаты будут сидеть у себя дома и работать "удаленно" - я думаю, что люди этого не поймут" , – объяснял Разумков.

В марте прошлого года президент Владимир Зеленский поддержал рассмотрение законопроекта об онлайн-голосовании Рады. При этом президент подчеркнул, что закон об онлайн-голосовании парламента будет действовать только в условиях коронавируса.

"Я думаю, когда эта болезнь пройдет, этот законопроект не потребуется", - отмечал Зеленский.

Законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина из-за коронавируса был внесен в Раду 23 марта прошлого года. Авторы предлагают ввести на 60 дней возможность проводить онлайн-заседания для принятия законопроектов, имеющих особую важность. Эти законопроекты могут быть связаны с эпидемией коронавируса, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благополучия и прав человека.

В ходе таких заседаний в зале Рады смогут присутствовать только спикер и его заместители, докладчики законопроекта, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой фракции (группы) и сотрудники аппарата. Остальные депутаты будут подключаться к заседанию в режиме видеоконференции.