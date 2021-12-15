Помощник террориста Безлера, пытавший украинских военных, получил 11 лет тюрьмы

Мужчину задержали в июне прошлого года в Мариуполе.

Суд вынес приговор – 11 лет лишения свободы боевику роSSийских оккупационных сил, который был помощником террориста "ДНР" Игоря Безлера.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Установлено, что по заданию своего главаря мужчина осуществлял видеосъемку допросов украинских военных. Затем монтировал и выкладывал выбитые "признания" в интернет.

Сфабрикованные им видеоматериалы использовали представители роSSийских спецслужб для проведения информационных диверсий против Украины.

В ходе спецоперации в июне 2020 года контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Мариуполе. Им оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к "группе Безлера". Там он был назначен "помощником" по вопросам пропаганды и информационных операций.

Мужчина участвовал в физических издевательствах над заложниками боевиков. Потерпевших незаконно содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Как уточняет "Радио Свобода", приговор жителю Мариуполя Виктору Михеду огласил Славянский горрайонный суд под председательством судьи Натальи Дюминой.

На суде обвиняемого опознал Василий Будик, находившийся в плену у Безлера. По словам свидетеля, у Михеда был позывный "Ёжик", он занимался видеосъемкой допросов заложников, сам их допрашивал и конвоировал.

Михед на суде свою вину отрицал, заявлял о нарушении его прав судом (ему не дали времени на подготовку к дебатам, не предоставили переводчика с украинского).

Напомним, Безлер (по прозвищу "Бес") руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер "подал в отставку и находится в запасе, на Крымском полуострове". Днем ранее Генеральная прокуратура Украины вынесла Безлеру и Гиркину подозрения в умышленных убийствах и пытках.

По данным Bellingcat, позже Безлер получил новый паспорт на имя Игоря Николаевича Берегового (дата рождения – 30 декабря 1965 года) и теперь живет в Симферополе.

В августе в суд был направлен обвинительный акт против Безлера по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством.