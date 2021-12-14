Венецианская комиссия поддержала отказ Конституционного суда приводить к присяге назначенных Зеленским судей

Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ со ссылкой на краткий отчет от 13 декабря заседания Венецианской комиссии.

Напомним, 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Но Верховный Суд счел это решение президента противоправным.

В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Владимира Зеленского не проводить конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на "юридически отсутствующие" вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.

Несмотря на это, конкурс провели, и 26 ноября Владимир Зеленский назначил его победителей судьями КСУ.

29 ноября Конституционный Суд отказался приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, назначенных по квоте президента Украины. Суд отсрочил приведение к присяге новых судей, поскольку у КСУ нет соответствующих вакансий. Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке принесения присяги этими лицами.

В Офисе президента считают, что это "выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".