Венецианская комиссия поддержала отказ Конституционного суда приводить к присяге назначенных Зеленским судей
О соответствующем решении заявили в КСУ.
Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе КСУ со ссылкой на краткий отчет от 13 декабря заседания Венецианской комиссии.
Напомним, 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Но Верховный Суд счел это решение президента противоправным.
В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Владимира Зеленского не проводить конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на "юридически отсутствующие" вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.
Несмотря на это, конкурс провели, и 26 ноября Владимир Зеленский назначил его победителей судьями КСУ.
29 ноября Конституционный Суд отказался приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, назначенных по квоте президента Украины. Суд отсрочил приведение к присяге новых судей, поскольку у КСУ нет соответствующих вакансий. Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке принесения присяги этими лицами.
В Офисе президента считают, что это "выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".