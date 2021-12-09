"Европейская Солидарность" требует отставки мэра Полтавы за антиукраинские высказывания

Фракция «Европейская Солидарность» в Полтавском городском совете требует отставки мэра города Александра Мамая, заявившего, что на территории Украины происходит братоубийственная война. Об этом сообщил в своем видеообращении глава фракции «Европейская Солидарность» в Полтавском горсовете Андрей Карпов.

«Уже почти неделя прошла с того времени, когда мэр города Полтава Александр Мамай на телеканале «Наш» сказал, что на территории Украины воюет РоSSия и США , и что здесь идет братоубийственная война», – сказал Карпов.

По его словам, все сознательные депутаты городского совета, в том числе Европейской Солидарности, выразили свое возмущение этими высказываниями, которые полностью транслируют роSSийскую пропаганду. «Эти его высказывания уже разошлись в Украине и в стране-агрессоре РоSSии, которая теперь использует это как повод для своей пропаганды», – добавил он.

«Хотел бы услышать от Александра Мамая или опровержение этой информации или объяснение, что он имел в виду. Требую от него извиниться перед памятью 14 тысяч украинцев, погибших за то, чтобы в Полтаве был мир, за то, чтобы полтавчане могли выбирать мэра на честных выборах, и он не назначался из Москвы», – подчеркнул Карпов.

«Хотел бы это услышать как можно скорее, потому что понимаю, что каждый может ошибаться, у каждого могут быть разные взгляды, но за семь лет войны уже нужно было разобраться. Поэтому я требую от вас извинений, объяснений, если вы этого не сделаете, я требую вашей отставки», – отметил депутат.