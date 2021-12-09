"Европейская Солидарность" требует отставки мэра Полтавы за антиукраинские высказывания

Александр Мамай заявил, что на территории Украины происходит братоубийственная война.

"Европейская Солидарность" требует отставки мэра Полтавы за антиукраинские высказывания
Олександр Мамай підчас заяви для ЗМІ
Фото: np.pl.ua

Фракция «Европейская Солидарность» в Полтавском городском совете требует отставки мэра города Александра Мамая, заявившего, что на территории Украины происходит братоубийственная война. Об этом сообщил в своем видеообращении глава фракции «Европейская Солидарность» в Полтавском горсовете Андрей Карпов.

«Уже почти неделя прошла с того времени, когда мэр города Полтава Александр Мамай на телеканале «Наш» сказал, что на территории Украины воюет РоSSия и США, и что здесь идет братоубийственная война», – сказал Карпов.

По его словам, все сознательные депутаты городского совета, в том числе Европейской Солидарности, выразили свое возмущение этими высказываниями, которые полностью транслируют роSSийскую пропаганду. «Эти его высказывания уже разошлись в Украине и в стране-агрессоре РоSSии, которая теперь использует это как повод для своей пропаганды», – добавил он.

«Хотел бы услышать от Александра Мамая или опровержение этой информации или объяснение, что он имел в виду. Требую от него извиниться перед памятью 14 тысяч украинцев, погибших за то, чтобы в Полтаве был мир, за то, чтобы полтавчане могли выбирать мэра на честных выборах, и он не назначался из Москвы», – подчеркнул Карпов.

«Хотел бы это услышать как можно скорее, потому что понимаю, что каждый может ошибаться, у каждого могут быть разные взгляды, но за семь лет войны уже нужно было разобраться. Поэтому я требую от вас извинений, объяснений, если вы этого не сделаете, я требую вашей отставки», – отметил депутат.

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