Путин рассказал Байдену о планах НАТО по "освоению украинской территории"
РоSSия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении".
Президент РоSSии Владимир Путин считает, что НАТО предпринимает опасные попытки "освоения украинской территории" и наращивает военный потенциал вблизи роSSийских границ.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам видеопереговоров двух лидеров.
Отмечается, что во время разговора президент США Джозеф Байден указал Путину на угрожающий характер передвижения роSSийских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации ситуации.
"Владимир Путин в ответ отметил, что не следует перекладывать ответственность на плечи РоSSии, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому РоSSия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - сообщили в Кремле.
Лидеры договорились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.
Ранее сегодня президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели видеопереговоры об Украине. Разговор состоялся на фоне информации о наращивании Россией войск на украинских границах.
Президент США Джозеф Байден во время разговора предупредил Путина о "сильных экономических мерах" в случае агрессии против Украины.