Путин рассказал Байдену о планах НАТО по "освоению украинской территории"

РоSSия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении".

Путин рассказал Байдену о планах НАТО по
Путін під час переговорів
Фото: РБК

Президент РоSSии Владимир Путин считает, что НАТО предпринимает опасные попытки "освоения украинской территории" и наращивает военный потенциал вблизи роSSийских границ.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам видеопереговоров двух лидеров.

Отмечается, что во время разговора президент США Джозеф Байден указал Путину на угрожающий характер передвижения роSSийских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации ситуации.

"Владимир Путин в ответ отметил, что не следует перекладывать ответственность на плечи РоSSии, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому РоSSия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", - сообщили в Кремле.

Лидеры договорились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.

Ранее сегодня президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин провели видеопереговоры об Украине. Разговор состоялся на фоне информации о наращивании Россией войск на украинских границах.

Президент США Джозеф Байден во время разговора предупредил Путина о "сильных экономических мерах" в случае агрессии против Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕСБоррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Блок рекламы


Похожие новости
США будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину, - BloombergСША будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину, - Bloomberg
Зеленский сообщил о передаче украинской армии нового вооруженияЗеленский сообщил о передаче украинской армии нового вооружения
Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с ПутинымПорошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
В Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского с БлинкеномВ Офисе президента рассказали детали разговора Зеленского с Блинкеном
Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с ПутинымЗеленский и Блинкен согласовали позиции перед разговором Байдена с Путиным
Санкции против окружения Путина и отключение от SWIFT: США готовят новые санкции для сдерживания РоSSии, - CNNСанкции против окружения Путина и отключение от SWIFT: США готовят новые санкции для сдерживания РоSSии, - CNN
Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным - администрация США (обновлено)Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным - администрация США (обновлено)
Сенатор США предупредил РоSSию, что Украина может стать для нее "новым Афганистаном"Сенатор США предупредил РоSSию, что Украина может стать для нее "новым Афганистаном"
Оккупационные войска обстреляли Новоселовку из гранатометов и пулеметовОккупационные войска обстреляли Новоселовку из гранатометов и пулеметов
Умер бывший сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты США Боб ДоулУмер бывший сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты США Боб Доул
Последние новости
Подгружаем последние новости