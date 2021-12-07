Ляшко: Минздрав может разрешить вакцинацию детей от 5 лет

"Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине вскоре могут разрешить прививку детей в возрасте от 5 лет от коронавирусной болезни. В то же время он подчеркнул, что массовая вакцинация детей от COVID-19 пока не входит в приоритеты Минздрава.

Об этом он сказал во вторник на форуме "Украина 30. Саммит "Дети".

Ляшко сказал, что в Украине уже вакцинировали более 40 тысяч детей старше 12 лет, и не исключил, что вскоре будет выдано разрешение на прививку младших детей.

"Мы разрешили вакцинироваться от ковида детям от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовалось этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет, я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения к инструкции и это также можно будет сделать", - сказал Ляшко.

"Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы направлены на группы риска - люди пожилого возраста для нас являются приоритетом", - подчеркнул министр.

Напомним, что 13 октября 2021 года Минздрав издал приказ, которым была разрешена вакцинация детей в возрасте от 12 лет.

Эксперты Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики рекомендовали делать прививку детей возрастом от 12 до 17 лет независимо от того, входят ли они в группу риска, при наличии прививок, соответствующих возрасту, с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Для прививки детей в Украине используют только одну вакцину – Comirnaty от Pfizer/BioNTech.