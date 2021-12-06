Эстонские военные прибыли в Польшу охранять границу с Беларусью

Они будут строить и ремонтировать временные заграждения.

Военнослужащие Вооруженных сил Эстонии прибыли в Польшу для поддержки коллег, обеспечивающих охрану польско-белорусской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Польши .

"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит строительство и ремонт временных заграждений", - говорится в сообщении.

Как стало известно, эстонцы сотрудничают с солдатами из польской "Железной дивизии". На границу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад – они используют средства, посредством которых обеспечивается безопасность границ.

Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

Фото: facebook.com/MinisterstwoObrony

Напомним, 3 декабря Чехия сообщила, что также отправит в Польшу войска для охраны границы с Беларусью.

Ранее Польша отвергла предложение Еврокомиссии по решению проблемы с мигрантами на границе с Беларусью. ЕК предлагала Польше , Литве и Латвии временные меры по облегчению процедуры предоставления убежища мигрантам. Однако посол Польши при ЕС назвал это предложение "контрпродуктивным".

Ситуация на границе между Беларусью и Польшей обострилась в начале ноября. Сотни мигрантов расположились лагерем у польской границы, надеясь попасть на территорию ЕС , но их туда не пустили.

Брюссель обвиняет Александра Лукашенко в умышленном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы контрабандой ввозить их в ЕС для дестабилизации ситуации на Западе. Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки.

25 ноября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что благодаря слаженным и четким действиям европейских лидеров удалось практически остановить поток мигрантов в Беларусь . Его заявление последовало после того, как представители 27 стран ЕС утвердили расширение санкций. Он также заявил, что Беларусь помогла Ираку организовать рейсы для возвращения домой нескольких сотен иракцев, но пока слишком рано делать выводы, идет ли речь о настоящем изменении позиции белорусских властей.