Умер бывший сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты США Боб Доул

Доул баллотировался в президенты в 1996 году, но проиграл Биллу Клинтону.

Умер бывший сенатор-республиканец и экс-кандидат в президенты США Боб Доул
Боб Доул
Фото: RTE

В Канзасе в возрасте 98 лет скончался бывший сенатор-республиканец, экс-кандидат в президенты США Боб Доул.

О смерти сообщили в фонде его жены Элизабет Доул, пишет The Insider.

"С тяжестью в сердце мы сообщаем, что сенатор Роберт Джозеф Доул умер этим утром во сне. Он служил Соединенным Штатам Америки в течение 79 лет", – говорится в заявлении.

В феврале 2021 года у Доула обнаружили онкологию.

На смерть экс-сенатора отреагировал президент Джо Байден. Он выразил соболезнования в сообщении в Twitter и назвал его человеком, которым восхищались американцы.

"Он обладал безошибочными ощущениями честности и достоинства. Пусть благословит его Господь, и пусть наша нация всегда будет опираться на его наследие порядочности, достоинства, хорошего чувства юмора и патриотизма навсегда", – отметил он.

Bob Dole was a man to be admired by Americans. He had an unerring sense of integrity and honor. May God bless him, and may our nation draw upon his legacy of decency, dignity, good humor, and patriotism for all time.

— President Biden (@POTUS) December 5, 2021

Доул участвовал во Второй мировой войне. Получил тяжелое ранение в бою в Италии, после чего три года провел в больницах. В 1985-1996 был лидером Республиканской партии в Сенате, сообщает "Радио Свобода".

Выдвигался в вице-президенты (1976) и президенты (1996).

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