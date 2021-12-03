Корниенко опроверг слухи о создании "медиахолдинга Зеленского"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко опроверг создание нового медиахолдинга для поддержки президента Владимира Зеленского

"Как вы себе представляете юридически в один холдинг оформить государственный телеканал, регулируемый отдельным законом об иновещании, канал "Рада", регулируемый регламентом Верховной Рады и разными внутренними документами, полностью коммерческий "24 канал", другое государственное предприятие "Голос Украины" и "Урядовый курьер"? Мы научной фантастикой не занимаемся", - сказал он журналистам в пятницу в кулуарах парламента.

По словам Корниенко, все эти медиа продолжат работать по своим правилам.

Напомним, что информацию о возможном объединении этих медиа в холдинг, который будет работать в интересах президента Украины, в конце ноября распространило издание "Телеграф".