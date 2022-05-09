В Чернобыльской АЭС опровергли информацию о найденной в Буче радиоактивной бомбе

По словам представителей ЧАЭС, никаких ядерных или радиоактивных веществ с территории электростанции не похищено, информирует ZN.ua.

В Чернобыльской АЭС опровергли информацию о найденной в Буче радиоактивной бомбе
© t.me/Енергоатом 

Во время оккупации с Чернобыльской АЭС не похищены никакие ядерные или радиоактивные вещества. Об этом заявили в Государственном специализированном предприятии "Чернобыльская АЭС" в понедельник, 9 мая.

Отмечается, что информация НАЭК «Энергоатом» о якобы найденной колбе с радиоактивным веществом, похищенной во время оккупации россиянами Чернобыльской АЭС, не соответствует действительности.

"ЧАЭС сообщает, что во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ похищено не было. Работники ЧАЭС сохранили полный контроль над ядерными и радиоактивными материалами на территории станции. Призываем коллег из НАЭК "Энергоатом" опровергнуть дезинформацию и удалить упоминание об этом в своем Телеграмм-канале", - говорится в сообщении.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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