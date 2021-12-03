Украинский военный получил ранение на Донбассе

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Дважды оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских действий получил ранение военнослужащий Объединенных сил, сообщает пресс-центр ООС.

"Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в вечерней сводке.

В четверг, 2 декабря, враг осуществил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в направлении Новолуганского.

В сторону Широкиного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщают в штабе ООС.

Напомним, командующий ООС Александр Павлюк констатировал рост активности подконтрольных РоSSии вооруженных группировок. "Видно четкую команду из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир", – сказал он.

В то же время изменилась тактика врага: увеличилась периодичность и мощность обстрелов. По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, оккупанты "боятся уже стрелять – короткие обстрелы и сразу убегают, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ".