Суд объявил приговор по делу об убийстве Дениса Вороненкова

Одного из подозреваемых осудили на 12 лет, другого оправдали.

Шевченковский районный суд вынес приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РоSSии Дениса Вороненкова.

Фото: Граты

Суд признал виновным в соучастии в убийстве Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске.

Как сообщают Граты, суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.

При этом коллегия оправдала второго подсудимого – харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом Госдумы накануне убийства.

Коллегия решила, что его вина не доказана.

Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс длился более трех лет.

Вороненкова застрелил киллер 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочного отеля Premier Palace. Бывший роSSийский депутат переехал в Украину в конце 2016 г. и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Охранник Вороненкова также получил ранение, но успел ранить киллера. В результате убийца скончался в больнице. Им оказался 28-летний Павел Паршов, уроженец Севастополя.

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в совершении преступления – Ярослава Тарасенко и Александра Лося.

Материалы на организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), находящиеся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Тарасенко и Лосю инкриминировали пособничество в совершении убийства Дениса Вороненкова по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Кроме того, одного из обвиняемых попросили признать виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Прокуратура попросила назначить обоим наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Вдова Вороненкова Мария Максакова считает, что ее муж заказал не Тюрин, а бывший начальник отдела следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов.

Готовясь к отъезду из Киева, Вороненков будто бы договорился с Панаитовым об обмене квартир. Панаитов должен был забрать себе элитные апартаменты Вороненкова в "Москва-сити", а в киевскую квартиру Панаитова должна была въехать семья Вороненкова. Оформить сделку юридически друзья не успели, потому что Панаитов их "кинул".

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