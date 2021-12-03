"Видна четкая команда из Кремля", – командующий ООС о росте активности подконтрольных РоSSии вооруженных группировок

Враг усиливает активность, "чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и наверняка весь мир".

РоSSийско-оккупационные войска, выполняя приказы Кремля, в последнее время увеличили активность в зоне операции Объединенных сил. Однако украинские военные дают достойный отпор врагу.

Об этом командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в интервью Радио Свобода.

"В последнее время активность этих подразделений все-таки увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны – они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", – рассказал он.

Александр Павлюк, занимающий должность командующего с конца июля 2021 года, утверждает, что тактика боевиков тоже изменилась – украинские защитники перехватили инициативу.

"Изменение произошло и довольно-таки существенное. Изменение в том, что мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к нашей радости и к сожалению для них, – им это не удается. Поэтому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов. Они боятся уже стрелять – короткие обстрелы и сразу убегают, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ", – пояснил Александр Павлюк.

По его словам, противник пытается с максимально большой дистанции использовать вооружение.

"И то, что, к сожалению, четко просматривается – они прикрываются местным населением. Особенно много активности использования артиллерии. Это происходит из населенных пунктов", – отметил он.

"Очень много угроз. Это и огонь артиллерии, это и огонь снайперов. Особенно в последний период – это активизация беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа, сбрасывающих соответствующие взрывчатые вещества. Мы уже нашли способы борьбы с ними. Просто сейчас отрабатываем техническое обеспечение, но угроза остается, потому что это война", – добавил командующий ООС.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 1 декабря, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате обстрела Новотроицкого погиб военный.