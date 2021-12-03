"Видна четкая команда из Кремля", – командующий ООС о росте активности подконтрольных РоSSии вооруженных группировок

Враг усиливает активность, "чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и наверняка весь мир".

"Видна четкая команда из Кремля", – командующий ООС о росте активности подконтрольных РоSSии вооруженных группировок
командувач підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк
Фото: mil.gov.ua

РоSSийско-оккупационные войска, выполняя приказы Кремля, в последнее время увеличили активность в зоне операции Объединенных сил. Однако украинские военные дают достойный отпор врагу.

Об этом командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в интервью Радио Свобода.

"В последнее время активность этих подразделений все-таки увеличивается. Видна четкая команда из Кремля по усилению активности для того, чтобы заставить не только Украину пойти на их условия, но и, наверное, весь мир. Мы к этому привыкли, спокойно к этому относимся. Даем достойный отпор. Эти волны – они периодически бывают и быстро угасают только после нашего ответа", – рассказал он.

Александр Павлюк, занимающий должность командующего с конца июля 2021 года, утверждает, что тактика боевиков тоже изменилась – украинские защитники перехватили инициативу.

"Изменение произошло и довольно-таки существенное. Изменение в том, что мы перехватили инициативу. Ответы наши все четче и точнее, поэтому противник пытается снова захватить инициативу, но, к нашей радости и к сожалению для них, – им это не удается. Поэтому и увеличивается периодичность обстрелов, увеличивается мощность обстрелов. Они боятся уже стрелять – короткие обстрелы и сразу убегают, потому что знают, что через несколько минут в это место придет ответ", – пояснил Александр Павлюк.

По его словам, противник пытается с максимально большой дистанции использовать вооружение.

"И то, что, к сожалению, четко просматривается – они прикрываются местным населением. Особенно много активности использования артиллерии. Это происходит из населенных пунктов", – отметил он.

"Очень много угроз. Это и огонь артиллерии, это и огонь снайперов. Особенно в последний период – это активизация беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа, сбрасывающих соответствующие взрывчатые вещества. Мы уже нашли способы борьбы с ними. Просто сейчас отрабатываем техническое обеспечение, но угроза остается, потому что это война", – добавил командующий ООС.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 1 декабря, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате обстрела Новотроицкого погиб военный.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
"Байракторы" не заходят на оккупированную территорию, - командующий ООС"Байракторы" не заходят на оккупированную территорию, - командующий ООС
ЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину во "все более наглом" отношении к РоSSииЛаВРУН фюрера РФ обвинил Украину во "все более наглом" отношении к РоSSии
Ермак оценил угрозу полномасштабной эскалации со стороны РоSSииЕрмак оценил угрозу полномасштабной эскалации со стороны РоSSии
В РоSSии назвали маловероятным возобновление работы представительства при НАТОВ РоSSии назвали маловероятным возобновление работы представительства при НАТО
Зеленский ответил на петицию Стерненко о запрете на въезд для граждан РоSSииЗеленский ответил на петицию Стерненко о запрете на въезд для граждан РоSSии
Самолет с главой МИД Швейцарии, следовавший в Китай, незапланированно сел в РоSSииСамолет с главой МИД Швейцарии, следовавший в Китай, незапланированно сел в РоSSии
В Польше задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу РоSSииВ Польше задержан 66-летний мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу РоSSии
Порошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSииПорошенко призвал общество консолидироваться перед угрозой со стороны РоSSии
СНБО: QR-код на плакатах митингующих антивакцинаторов в Киеве дает переход на вебсайт "Единой РоSSии"СНБО: QR-код на плакатах митингующих антивакцинаторов в Киеве дает переход на вебсайт "Единой РоSSии"
В случае нового вторжения РоSSии Рада сможет собраться через несколько часов, – КорниенкоВ случае нового вторжения РоSSии Рада сможет собраться через несколько часов, – Корниенко
Последние новости
Подгружаем последние новости