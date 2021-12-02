Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, - полиция

Протестная акция "Защити Украину – останови переворот" в центре столицы прошла без нарушений правопорядка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Указывается, что безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военнослужащие Национальной гвардии.

"Напомним, что полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций. Мероприятия прошли без нарушений", – говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, утром 1 декабря президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. За несколько дней до этого он заявил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота, в который хотят вовлечь Рината Ахметова. По словам президента, начало переворота якобы запланировано на 1 декабря.