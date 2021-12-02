Боррель назвал принятие Украиной Римского устава шагом на пути в ЕС

Статья 8 Договора об ассоциации с ЕС предусматривает принятие Украиной Римского устава и сопутствующих соглашений.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия Украины с европейскими институциями.

Об этом в Twitter сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Глава европейской дипломатии напомнил, что выполнение Договора об ассоциации с ЕС в сфере правосудия является частью пути Украины в ЕС .

Боррель акцентировал внимание украинского премьера на статье 8 Договора, предусматривающей принятие Украиной Римского устава и сопутствующих соглашений по достижению устойчивого мира и международного правосудия, а также призвал украинскую сторону начать действия в этом направлении.

@JosepBorrellF на зустрічі з @Denys_Shmyhal нагадав: виконання Угоди про асоціацію з ЄС у сфері правосуддя – частина шляху ?? до ЄС. Стаття 8 Угоди передбачає ухвалення Україною Римського статуту та супутніх угод з метою миру та міжнародного правосуддя. Час діяти! #bringICCin ?? — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 1, 2021

Напомним, в 2016 году Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Украину ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда.