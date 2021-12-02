РоSSия разместила в Беларуси ракетный комплекс С-400

Лукашенко будет просить оставить его в Беларуси на постоянной основе.

Александр Лукашенко заявил, что РоSSия разместила в Беларуси зенитно-ракетный комплекс С-400

В интервью роSSийскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко рассказал, что белорусские военные пока только осваивают его, но он будет просить президента РоSSии Владимира Путина оставить этот ЗРК на постоянной основе.

"Создали [учебный] центр, РоSSия поставила С-400. Уже обучение идет, тренировки. Это боевая модель", - подчеркнул Лукашенко, несколько дней назад заявивший, что Беларусь будет на стороне РоSSии в случае войны с Украиной.

С-400 – роSSийская зенитно-ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей: самолетов, вертолетов, беспилотных аппаратов, баллистических ракет и т.д.

Напомним, что в 2017 году РоSSия подписала с Турцией контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400. Из-за этого соглашения Турцию исключили из соглашения о разработке истребителей F-35 Lightning II.

США заявили, что одновременное использование роSSийского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35. Поэтому было принято решение отказать Турции в получении F-35. Американцы до последнего пытались убедить Турцию отказаться от С-400, но им это не удалось.