РоSSия разместила в Беларуси ракетный комплекс С-400

Лукашенко будет просить оставить его в Беларуси на постоянной основе.

РоSSия разместила в Беларуси ракетный комплекс С-400
Ракетно-зенітний комплекс С-400
Фото: pakistantoday.com.pk

Александр Лукашенко заявил, что РоSSия разместила в Беларуси зенитно-ракетный комплекс С-400

В интервью роSSийскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко рассказал, что белорусские военные пока только осваивают его, но он будет просить президента РоSSии Владимира Путина оставить этот ЗРК на постоянной основе.

"Создали [учебный] центр, РоSSия поставила С-400. Уже обучение идет, тренировки. Это боевая модель", - подчеркнул Лукашенко, несколько дней назад заявивший, что Беларусь будет на стороне РоSSии в случае войны с Украиной.

С-400 – роSSийская зенитно-ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей: самолетов, вертолетов, беспилотных аппаратов, баллистических ракет и т.д.

Напомним, что в 2017 году РоSSия подписала с Турцией контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400. Из-за этого соглашения Турцию исключили из соглашения о разработке истребителей F-35 Lightning II.

США заявили, что одновременное использование роSSийского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35. Поэтому было принято решение отказать Турции в получении F-35. Американцы до последнего пытались убедить Турцию отказаться от С-400, но им это не удалось.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Из Беларуси обстреляли территорию Польши из пневматического оружияИз Беларуси обстреляли территорию Польши из пневматического оружия
За подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью ReutersЗа подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Безусловно, - Шмыгаль в интервью Reuters
В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси войдут 17 человек и 11 компаний, в том числе "Белавиа" и "Белшина"В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси войдут 17 человек и 11 компаний, в том числе "Белавиа" и "Белшина"
Витренко: РоSSия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаВитренко: РоSSия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года
Глава МВД Польши предупредил Украину об угрозе гибридных атак из БеларусиГлава МВД Польши предупредил Украину об угрозе гибридных атак из Беларуси
В Беларуси координатору волонтерского центра "Весна" выдвинули обвинения по 11 статьямВ Беларуси координатору волонтерского центра "Весна" выдвинули обвинения по 11 статьям
Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для УкраиныПорошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины
РоSSиянка, которой запретили въезд в Украину на три года, повторила попытку с новым паспортомРоSSиянка, которой запретили въезд в Украину на три года, повторила попытку с новым паспортом
В Беларуси задержан фрилансер "Радио Свобода"В Беларуси задержан фрилансер "Радио Свобода"
Лукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из БеларусиЛукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости