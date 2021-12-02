Помощник нардепа из ОПЗЖ получил подозрение за потасовку в Селидовском горсовете

Национальная полиция сообщила о подозрении помощнику народного депутата, который 26 ноября устроил драку на сессии Селидовского городского совета.

"Досудебным расследованием установлено, что 26 ноября 2021 года 32-летний помощник народного депутата, работая на общественных началах, во время проведения очередной сессии, в ходе конфликта ударил депутата Селидовского городского совета кулаком в лицо. В результате этого 38-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и три перелома костей черепа", - говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Правоохранительные органы не называют имен в своих сообщениях, но об обстоятельствах конфликта ранее сообщила пресс-служба партии "За будущее".

Инициатором драки партия назвала народного депутата от пророSSийской партии ОПЗЖ Владимира Мороза, который "вместе с десятком молодых людей криминальной внешности" попытался сорвать сессию, требуя возобновить в должности бывшего мэра города, представителя ОПЗЖ Виталия Нешина.

"Когда в начале ноября суд подтвердил законность [отстранения Нешина], ОПЗЖ, понимая, что теряет власть на Донбассе, прибегла к агрессивным провокациям. Во время сессии помощник нардепа от ОПЗЖ Роман Кушнаренко безосновательно напал на депутата горсовета от партии "За будущее" и сломал ему челюсть и надбровную кость в двух местах", - говорится в заявлении "За будущее".

Другой помощник нардепа Денис Куровский, утверждается в заявлении, сломал руку депутату Татьяне Мухаметвалиевой.

"Владимир Мороз пытается замять это дело с местной полицией, но мы сделаем все, чтобы преступника наказали в соответствии с законами Украины", - заявил по этому поводу и.о. городского головы Руслан Суков.