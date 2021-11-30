Минздрав: правила карантина в "желтой" зоне изменятся с 6 декабря

Для посещения общественных заведений нужно будет иметь хотя бы одну прививку.

Изменения в постановление №1236 об усилении карантинных правил в "желтой" зоне вступят в силу с 6 декабря.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"В первую очередь новые правила коснутся регионов, которые находятся на желтом уровне эпидопасности. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат об выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников. Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вакцинация будет обязательной:

для работы учебных заведений;

для проведения массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

для работы и посещения кинотеатров, театров и других заведений культуры;

для работы и посещения заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

для работы и посещения спортзалов, бассейнов;

для работы и посещения заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

для межобластных и международных перевозок пассажиров

Для подтверждения вакцинации или отсутствия инфекции будут приниматься:

"желтые" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действующий 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

"То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную семейным врачом или проводившим прививку врачом», - говорится в сообщении.

И в "желтой", и в "зеленой" зоне будет общественному транспорту запрещено ездить переполненным. Разрешенное количество пассажиров будет равно количеству мест для сидения плюс 50% мест для стояния, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

Напомним, что сейчас 19 регионов Украины находятся в "красной", строжайшей зоне адаптивного карантина. Однако пик волны COVID-19 в Украине уже прошел и вскоре их начнут постепенно возвращать в "желтую" зону.