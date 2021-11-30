Конституционный Суд отказался приводить к присяге двух назначенных Зеленским судей

В КСУ считают, что вакансии судей по квоте президента заняты.

Сегодня, 30 ноября, Конституционный Суд отказался приводить к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук, назначенных по квоте президента Украины. Суд отсрочил приведение к присяге новых судей, поскольку в КСУ нет соответствующих вакансий.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Зеркало недели".

По этому поводу Конституционный суд принял специальное постановление об отсрочке принятия присяги этими лицами, несмотря на то, что по Закону "О Конституционном Суде Украины" (ст. 17), специальное пленарное заседание Суда по приведению новоназначенных судей КСУ к присяге должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность, сообщает издание.

По информации источников в КСУ, такое решение Конституционный Суд принял в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента. Согласно ст. 148 Конституции, в состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей – каждым из них по 6 судей.

Принимая указанное постановление, КСУ исходил из того, что к моменту издания президентом Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Петришина и Оксаны Грищук все шесть должностей судей КСУ по квоте главы государства были заняты. На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

При такой ситуации принесение присяги судьями КСУ Петришиным и Грищук привело бы к неправомерному увеличению конституционного состава КСУ – с 18 до 20 судей, а затем к нелегитимности деятельности КСУ вообще.

Одним из аргументов в пользу такого вывода было то, что Европейский суд по правам человека 7 мая 2021 г. по делу "Ксеро Флор против Польши " признал нарушение права человека на справедливый суд из-за того, что в принятии решения Конституционного Трибунала Республики Польша участвовало лицо, которое была назначено Сеймом членом Конституционного Трибунала на несуществующую вакансию.

Напомним, 27 марта 2021 года Зеленский упразднил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. Но Верховный Суд признал это решение президента противоправным.

В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Владимира Зеленского не проводить конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на "юридически отсутствующие" вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.

Несмотря на это, конкурс провели, и 26 ноября Владимир Зеленский назначил его победителей судьями КСУ.