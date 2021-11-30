Арахамия: "Завтра все дороги и подходы к Раде будут заблокированы митингующими"

На завтра в парламенте запланировано выступление президента Украины.

Арахамия: "Завтра все дороги и подходы к Раде будут заблокированы митингующими"
Давид Арахамія
Фото: скрин відео

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что, по его информации, завтра все дороги в парламент будут заблокированы митингующими.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Будут заблокированы входы, выходы, подъезды. Я думаю, что полиция сделает просто коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал. Я не знаю, как будет, у нас же завтра приглашены многие дипломаты, не знаю, как им обеспечить проезд. Насколько нам сообщают, все будут блокировать митингующие", – отметил он.

Его коллега, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сегодня говорил, что у правоохранительных органов есть информация о заказном характере митингов, запланированных возле парламента на 1 декабря. Он отметил, что на государственный переворот это не совсем похоже, потому что людей собирают по регионам якобы в обмен на вознаграждение в 1000 гривен.

Напомним, на завтра запланированы несколько массовых акций, в том числе митинг движения SaveФОП. 1 декабря в парламенте выступит президент Украины. Он обратится к народным депутатам с ежегодным посланием.

26 ноября Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота с участием Рината Ахметова. По его словам, его начало якобы было запланировано на 1 декабря.

Ахметов в ответ заявил, что это ложь, и он поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

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