В Борисполе пограничники обнаружили сразу пять поддельных паспортов

Армяне приобрели документы за 10 тысяч долларов.

В аэропорту “Борисполь” пограничники выявили сразу пять поддельных паспортов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Так, в пункте при повторной проверке пассажиров рейса " Киев - Барселона" пограничники обнаружили пятерых граждан Армении, которые предоставили для проверки загранпаспорта граждан Украины с признаками частичной подделки - заменой страницы с учредительными данными.

Позже было установлено, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс " Киев - Тбилиси".

После пребывания в зале ожидания они выбрали другой рейс, на который попытались сесть с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта личности приобрели у неизвестного в Украине за 10 000 долларов США .

Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.

Напомним, накануне пограничники обнаружили россиянку, которая летом 2018-го незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым и получила запрет на въезд в Украину на три года.