Бурба заявил, что подаст иск против Зеленского из-за клеветы

"Я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд".

Бывший начальник Главного управления разведки Василий Бурба намерен подать иск против президента Украины Владимира Зеленского из-за обвинений в разглашении секретной информации.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не ко мне, торгует ли Бурба документами, информацией, это вопрос доверия к нашим партнерам", - сказал Бурба.

Ранее сегодня президент Зеленский на пресс-марафоне заявил, что Василий Бурба якобы разглашает секретную информацию о спецоперации по задержанию наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Ранее сегодня журналист Юрий Бутусов объявил о намерении судиться с Зеленским из-за неправдивых заявлений со стороны главы государства.