Власть Кыргызстана заявила, что ей удалось предотвратить госпереворот

В преддверии парламентских выборов задержаны более 15 человек.

Власть Кыргызстана заявила, что ей удалось предотвратить госпереворот
Фото: russkg.ru

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о задержании более 15 человек, подозреваемых в планировании "насильственного захвата власти".

Об этом сообщает киргизская служба "Радио Свобода".

По сообщению силовиков, они получили данные о группе лиц, планирующих "дестабилизацию общественно-политической обстановки сразу после выборов, с последующим насильственным захватом власти". В связи с этим ГКНБ приступил к досудебному производству по статьям 38 и 309 Уголовного кодекса КР (Приготовление к насильственному захвату власти).

По версии следствия, получены "неопровержимые доказательства" преступной деятельности группы лиц под руководством отдельных "деструктивно настроенных политических сил", среди которых депутаты парламента и бывшие чиновники.

После объявления итогов предстоящих парламентских выборов эта группа планировала организовать массовые акции протеста на территории столицы страны Бишкека "с последующим обострением ситуации, провокацией столкновений с силами правопорядка и последующим насильственным захватом".

Следствие утверждает, что для организации массовых акций протеста группа подбирала около тысячи агрессивно настроенных молодых людей, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их "идеологическую обработку" против государственных структур, обсуждали планы провокации массовых беспорядков с последующим подталкиванием к насильственному захвату власти.

26 ноября следователи ГКНБ и МВД провели обыски у возможных активных участников и в офисе, который они арендуют. Кроме документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства, утверждают в ГКНБ.

В рамках дела задержаны более 15 активных членов указанной группы лиц. Комитет в своем распространенном сообщении не называет имена подозреваемых и задержанных.

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